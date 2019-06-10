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Зеленский намерен сменить всех губернаторов

Зеленский намерен сменить всех губернаторов

 Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей

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17:02   10 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский намерен сменить всех губернаторов

Зеленский намерен сменить всех губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский собирается отправить в отставку всех действующих губернаторов. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в понедельник, 10 июня.

«Позиция президента заключается в том, что все главы ОГА (областных государственных администраций. — RT) должны быть уволены», — отметила она.

По ее словам, поиск профессионалов, которые могли бы стать губернаторами, продолжается. Всего на Украине 24 области. Ранее местные СМИ писали, что Зеленский собирается снять с постов 13 глав областных госадминистраций.

Накануне, 9 июня, на съезде партии «Слуга народа» президент призвал к «нокауту» политической системы на Украине. Речь идет не о перезагрузке старой системы, а о полной ее замене на новую, пояснил Зеленский.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #отставка #губернаторы #зеленский

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