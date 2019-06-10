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17:15   10 Июня 2019
Россия

Росатом откроет филиал в Саудовской Аравии

Росатом откроет филиал в Саудовской Аравии

Представитель Росатом в понедельник, 10 июня, сообщил, что государственная корпорация по атомной энергии откроет филиал в Саудовской Аравии. По его словам, филиал в Эр-Рияде займется вопросами участия Росатома в конкурентных процедурах по проекту возможного строительства атомной электростанции.

Министр энергетики РФ Александр Новак в ходе заседания российско-саудовской межправительственной комиссии подтвердил, что Москва выступила за активное развитие сотрудничества с Эр-Риядом в сфере мирного использования ядерных технологий.

«И объявил об открытии филиала АО «Русатом Оверсиз» в Эр-Рияде», — добавили в Росатом.

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Автор: Анатолий Кубарев
#аэс #саудовская аравия #общество #росатом

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