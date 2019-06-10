Росатом откроет филиал в Саудовской Аравии
Представитель Росатом в понедельник, 10 июня, сообщил, что государственная корпорация по атомной энергии откроет филиал в Саудовской Аравии. По его словам, филиал в Эр-Рияде займется вопросами участия Росатома в конкурентных процедурах по проекту возможного строительства атомной электростанции.
Министр энергетики РФ Александр Новак в ходе заседания российско-саудовской межправительственной комиссии подтвердил, что Москва выступила за активное развитие сотрудничества с Эр-Риядом в сфере мирного использования ядерных технологий.
«И объявил об открытии филиала АО «Русатом Оверсиз» в Эр-Рияде», — добавили в Росатом.
#МПК_Россия_КСА Итоги 6-го заседания Российско-Саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству под сопредседательством Александра Новака @novakav1 https://t.co/Ei9v9DTPDS pic.twitter.com/MBuCqOl49f— Минэнерго России (@MinenergoGov) 10 июня 2019 г.