Генерал-майор ФСБ напомнил поддерживающим Голунова о наказании за несогласованные митинги

Вполне лояльное отношение системы правосудия к подозреваемому в сбыте наркотиков журналисту Ивану Голунову породило немало вопросов и споров. В медиасреде обращают внимание на то, что часть либеральных СМИ, которые выступали за освобождение спецкора «Медузы», были необъективны и не стали дожидаться результатов предварительного следствия.

Суд в итоге решил отправить журналиста под домашний арест, а не в СИЗО. И это несмотря на то, что при себе и в квартире Голунова были обнаружены наркотики. Однако не факт, что подобную меру в такой же ситуации назначили бы обычному гражданину, а не журналисту с «оппозиционными взглядами».

Писатель и общественный деятель Николай Стариков в беседе с ФАН заявил, что, если оппозиция считает, что Голунова нужно отпустить из-под стражи лишь из-за его «взглядов», то выйти из мест не столь отдаленных могут потребовать и другие преступники, которые получили сроки за распространение запрещенных веществ.

Напомним, спецкор «Медузы» был задержан на минувшей неделе. Ему вменяют статью «Незаконное распространение наркотических веществ». Суду предстоит выяснить, действительно ли виновен сотрудник СМИ исключительно на основании материалов следствия, которое еще продолжается.

Но либеральные средства массовой информации уверяют в непричастности Голунова к преступлению. Политолог Сергей Марков заявил Nation News, что большинство заступников Голунова его даже не знают.

«Сейчас идет демонстрация силы, идет сплочение информационных войск и разведка боем. Им все равно, Голунов или не Голунов, им просто дали команду», — отметил он.

Генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеваный разделяет позицию политолога. По его мнению, оппозиция опять решила найти повод для того, чтобы хоть как-то напомнить людям о себе.

«Если открыть YouTube — мы увидим фамилию Голунов в каждом третьем ролике; оппозиция пользуется этой ситуацией. Неизвестно, действительно ли он связан с наркотой. И, конечно, оппозиционные силы пользуются этой неразберихой для того, чтобы давить на власть», — подчеркнул Малеванный.

Малеваный также прокомментировал готовящиеся в поддержку Голунова митинги. Экс-служащий ФСБ добавил, что одиночные пикеты в стране разрешены, но массовый пикет тем, кто поддерживает спецкора, придется согласовать с властями.

«Если ее не одобрят, то понятно, что они так подставят других людей, если выведут их», — заключил собеседник агентства.

Хотя на этот счет представители российской оппозиции никогда не переживали. Не стоит забывать о несогласованных митингах ФБК, которые пытались организовать Алексей Навальный и его верный соратник Леонид Волков. В итоге последний за нарушение закона был задержан в Москве в конце мая. В настоящее время он находится под стражей.