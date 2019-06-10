Силуанов назвал кредиты основной причиной снижения реальных доходов россиян

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что рост расходов на расчеты по кредитам является причиной падения реальных доходов россиян. По его словам, растущие социальные выплаты также тянут показатель реальных доходов вниз.

Кроме расчетов по кредитам негативно сказываются на доходах населения и «досчет теневого сектора в отрасли», отметил Силуанов. Такое заявление министр сделал во время выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«И поскольку объем кредитов растет — потребительских, ипотечных, — то и больше расход по уплате процентов и погашению основного тела кредита», — подчеркнул он.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что россияне берут кредиты «не от хорошей жизни».