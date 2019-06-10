Генерал-майор МВД в отставке Ольга Кириллова призвала не мешать расследованию дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков. На заседании Общественной палаты Москвы Кириллова подчеркнула, что эмоции в таких делах всегда лишние.

«Сегодня вышли три издания с одним заголовком, это у нас что? Адекватность реакции в стране неправильная <…> Самое главное, отбросить эмоции и не мешать профессионалам делать свое дело. Эмоции всегда лишние, необходимо их оставить и снизить этот общественный накал в этой ситуации. Мешать расследованию нельзя. И я прошу поменьше грязного, да даже про силовиков. Ну напишите сколько терактов было предотвращено. Господа журналисты, нет идеальных людей и идеальных представителей профессии, подсвечивать только негатив — неправильно. Прежде, чем публиковать, давайте проводить полноценное журналистское расследование, как было в старые добрые времена», — сказала генерал-майор.

Спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан 7 июня в центре Москвы. Его обвиняют в сбыте наркотических веществ. Сам журналист утверждает, что он невиновен. Суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца.