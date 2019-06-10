Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оппозиция «впряглась» за дилера Голунова ради подготовки беспорядков в России

Оппозиция «впряглась» за дилера Голунова ради подготовки беспорядков в России

 Алибасов ненадолго очнулся и заговорил про кота

Алибасов ненадолго очнулся и заговорил про кота
Зеленский намерен сменить всех губернаторов

Зеленский намерен сменить всех губернаторов

 Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей

Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей
Путин по телефону обсудил с принцем Абу-Даби вопросы двустороннего сотрудничества

Путин по телефону обсудил с принцем Абу-Даби вопросы двустороннего сотрудничества

 Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер

Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер
Оппозиция «впряглась» за дилера Голунова ради подготовки беспорядков в России

Оппозиция «впряглась» за дилера Голунова ради подготовки беспорядков в России

 Алибасов ненадолго очнулся и заговорил про кота

Алибасов ненадолго очнулся и заговорил про кота
Зеленский намерен сменить всех губернаторов

Зеленский намерен сменить всех губернаторов

 Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей

Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей
Путин по телефону обсудил с принцем Абу-Даби вопросы двустороннего сотрудничества

Путин по телефону обсудил с принцем Абу-Даби вопросы двустороннего сотрудничества

 Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер

Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер
20:04   10 Июня 2019
Россия

Генерал-майор МВД назвала неадекватными обложки РБК, «Ведомостей» и «Коммерсанта» про Голунова

Генерал-майор МВД назвала неадекватными обложки РБК, «Ведомостей» и «Коммерсанта» про Голунова

Генерал-майор МВД в отставке Ольга Кириллова призвала не мешать расследованию дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков. На заседании Общественной палаты Москвы Кириллова подчеркнула, что эмоции в таких делах всегда лишние. 

«Сегодня вышли три издания с одним заголовком,  это у нас что?  Адекватность реакции в стране неправильная <…> Самое главное, отбросить эмоции и не мешать профессионалам делать свое дело. Эмоции всегда лишние, необходимо их оставить и снизить этот общественный накал в этой ситуации.  Мешать расследованию нельзя. И я прошу поменьше грязного, да даже про силовиков. Ну напишите сколько терактов было предотвращено. Господа журналисты, нет идеальных людей и идеальных представителей профессии, подсвечивать только негатив — неправильно. Прежде, чем публиковать, давайте проводить полноценное журналистское расследование, как было в старые добрые времена», — сказала генерал-майор.  

Спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан 7 июня в центре Москвы. Его обвиняют в сбыте наркотических веществ. Сам журналист утверждает, что он невиновен. Суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #венедиктов #кириллова #голунов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...