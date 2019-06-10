Профессор ВШЭ предостерег защитников пойманного с наркотиками Голунова от излишней самоуверенности

Резонанс вокруг ситуации с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым, которого подозревают в попытке сбыта наркотиков, напоминает «дикое средневековье», заявил политолог и профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Олег Матвейчев. Он дал интервью «Политэксперту» 10 июня.

«То, что сейчас в интернете происходит – абсолютная дикость», — считает он.

Эксперта удивила самоуверенность интернет-пользователей. И неважно, выступают они за или против обвиняемого.

«Они что, все свечку держали, что ли? Они все 24 часа в сутки контролировали Ивана Голунова и на протяжении последних трех месяцев слушали все его телефонные разговоры и следили за ним через видеокамеры?», — недоумевает политолог.

Следователи обладают большей информацией, нежели общество. Сотрудники служб тщательно проверяют все данные, напомнил Матвейчев. К тому же, ежедневно в России арестовывают множество людей именно из-за их связи с запрещенными веществами. Однако никто их не защищает и не выходит на митинги.

«Если вы выступаете за свободу слова журналиста, то вы знаете, что Джулиан Ассанж вообще без всяких обвинений по сути дела как в тюрьме провел несколько лет. Пускай тогда сейчас газеты выпустят на первый план «Мы все Ассанж»! Ну почему они этого не делают?», — подытожил специалист.

Журналиста Ивана Голунова задержали утром 7 июня. Сотрудники полиции заявляли, что у обвиняемого при досмотре нашли пять свертков с мефедроном. Правоохранители возбудили уголовное дело, согласно которому Голунова обвиняют в причастности к группе, занимающейся сбытом наркотиков в московском регионе.

Сотрудники МВД провели обыски в квартире обвиняемого, где нашли кокаин. Никулинский суд Москвы получил ходатайство об аресте корреспондента, его поддержал прокурор. Сам обвиняемый вину отрицает. 8 июня его поместили под домашний арест до 7 августа.