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20:45   10 Июня 2019
Россия

Супруг Соболь может стать жертвой политических амбиций своей жены и Навального

Супруг Соболь может стать жертвой политических амбиций своей жены и Навального

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября 2019 года. Некоторые кандидаты начали свои агитационные кампании вопреки действующему законодательству. Среди них оказалась протеже Алексея Навального юрист ФБК Любовь Соболь.

Еще в 2016 году Соболь заявила, что на ее супруга антрополога Сергея Мохова напали. Мотивом она назвала свою политическую и «антикоррупционную» деятельность, а в случившемся обвинила бизнесмена Евгения Пригожина. По итогам доследственной проверки полиция не стала возбуждать уголовное дело. 

Навальный готовит нападение на мужа Соболь для ее продвижения в Мосгордуму

Эту историю Соболь начала использовать для пиара собственных фейковых расследований, направленных против Пригожина, пишет ФАН. Вот только реальных нападений вовсе не было. Журналисты агентства получили копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором указаны все нюансы произошедшего.

Навальный готовит нападение на мужа Соболь для ее продвижения в Мосгордуму

Тогда Соболь и Мохов связали нападение с профессиональной деятельностью Сергея. По данным ФАН, антрополог долгое время работал на кладбищенскую мафию, в том числе писал для нее заказные статьи. Накануне нападения вышел очередной материал.

Навальный готовит нападение на мужа Соболь для ее продвижения в Мосгордуму

А вот на своей странице в Facebook Мохов заявил о другой версии — нападение ритуальщиков. Пост опубликован 25 ноября 2016 года, то есть в тот же день, когда произошло нападение. В полицию он обратился на следующий день.

Навальный готовит нападение на мужа Соболь для ее продвижения в Мосгордуму

Спустя три часа после произошедшего мужчина уже не жаловался на самочувствие, а экспертиза не обнаружила в его крови каких-либо посторонних веществ.

Навальный готовит нападение на мужа Соболь для ее продвижения в Мосгордуму

Медицинская проверка в 2018 году подтвердила, что вред здоровью причинен не был. 

Навальный готовит нападение на мужа Соболь для ее продвижения в Мосгордуму

В деле не оказалось ни состава преступления, ни пострадавшего. Источник ФАН в штабе Навального пояснил, что кладбищинский след Мохов использовал для прикрытия, на самом деле нападение было инсценировкой с целью создать для Соболь врага.

Навальный готовит нападение на мужа Соболь для ее продвижения в Мосгордуму

В понедельник, 10 июня, к стримерам ФАН обратился Мохов, заявив, что за ним уже несколько дней кто-то следит. По его словам, это двое мужчин восточной внешности на автомобиле белого цвета. Журналисты ФАН предположили, что Навальный и Соболь готовят новую провокацию, вот только Мохова в эти планы не посветили.

Поскольку Навальный продвигает Соболь Мосгордуму, ставки высоки как никогда. Вероятно, блогер хочет использовать супруга Соболь «в темную», пишет ФАН. При этом нельзя исключать, что о плане сама Соболь может и не знать.

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Автор: Виктория Разумовская
#навальный #фбк #мосгордума #соболь

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