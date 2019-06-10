Супруг Соболь может стать жертвой политических амбиций своей жены и Навального

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября 2019 года. Некоторые кандидаты начали свои агитационные кампании вопреки действующему законодательству. Среди них оказалась протеже Алексея Навального юрист ФБК Любовь Соболь.

Еще в 2016 году Соболь заявила, что на ее супруга антрополога Сергея Мохова напали. Мотивом она назвала свою политическую и «антикоррупционную» деятельность, а в случившемся обвинила бизнесмена Евгения Пригожина. По итогам доследственной проверки полиция не стала возбуждать уголовное дело.

Эту историю Соболь начала использовать для пиара собственных фейковых расследований, направленных против Пригожина, пишет ФАН. Вот только реальных нападений вовсе не было. Журналисты агентства получили копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором указаны все нюансы произошедшего.

Тогда Соболь и Мохов связали нападение с профессиональной деятельностью Сергея. По данным ФАН, антрополог долгое время работал на кладбищенскую мафию, в том числе писал для нее заказные статьи. Накануне нападения вышел очередной материал.

А вот на своей странице в Facebook Мохов заявил о другой версии — нападение ритуальщиков. Пост опубликован 25 ноября 2016 года, то есть в тот же день, когда произошло нападение. В полицию он обратился на следующий день.

Спустя три часа после произошедшего мужчина уже не жаловался на самочувствие, а экспертиза не обнаружила в его крови каких-либо посторонних веществ.

Медицинская проверка в 2018 году подтвердила, что вред здоровью причинен не был.

В деле не оказалось ни состава преступления, ни пострадавшего. Источник ФАН в штабе Навального пояснил, что кладбищинский след Мохов использовал для прикрытия, на самом деле нападение было инсценировкой с целью создать для Соболь врага.

В понедельник, 10 июня, к стримерам ФАН обратился Мохов, заявив, что за ним уже несколько дней кто-то следит. По его словам, это двое мужчин восточной внешности на автомобиле белого цвета. Журналисты ФАН предположили, что Навальный и Соболь готовят новую провокацию, вот только Мохова в эти планы не посветили.

Поскольку Навальный продвигает Соболь Мосгордуму, ставки высоки как никогда. Вероятно, блогер хочет использовать супруга Соболь «в темную», пишет ФАН. При этом нельзя исключать, что о плане сама Соболь может и не знать.