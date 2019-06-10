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16:28   10 Июня 2019
Весь мир

Селена Гомес возглавила пятерку самых популярных людей в Instagram

Селена Гомес возглавила пятерку самых популярных людей в Instagram

Британский таблоид The Sun перечислил самых популярных пользователей соцсети Instagram. На первом месте оказалась американская певица Селена Гомес. 

Ресурс смог отличить реальные лайки от тех, которые приходят от ботов и прочих программ «накрутки». Аналитики пришли к выводу, что больше всего реальных «лайков» получает Гомес. При этом она не занимает первое место по количеству подписчиков. При том, что на нее подписаны 151 миллион человек, каждое фото певицы в среднем набирает до 4,6 миллиона лайков. 

Второе место заняла модель и бизнесмен Кайли Дженнер, которая набирает 3,6 миллиона лайков. На третьей строчке рейтинга расположился футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Ему удалось собрать самую большую аудиторию в Instagram — 170 миллионов человек, однако «лайкают» его меньше. В среднем фото футболиста набирает 2,8 миллиона отметок. 

Четвертое место досталось капитану «Барселоны» Лионелю Месси. Его посты собирают 2,5 миллиона лайков. Пятерку лидеров замыкает певица Beyonce, чьи фотографии набирают 2,3 миллиона отметок. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#роналду #весь мир #instagram #селена гомес #лионель месси #кайли дженнер

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