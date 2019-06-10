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16:32   10 Июня 2019
Россия

Власти Кубани выделят полтора млрд рублей на достройку проблемных домов​​​​​​​

Власти Кубани выделят полтора млрд рублей на достройку проблемных домов​​​​​​​

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник, 10 июня, провел совещание по вопросам защиты прав обманутых дольщиков, в котором поучаствовали региональный прокурор Сергей Табельский, глава ГУ МВД РФ по региону Владимир Андреев, первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, а также руководители министерств и ведомств, представители силового блока и муниципалитетов.

По словам Кондратьева, регион прилагает максимум усилий, чтобы самостоятельно решить проблему пострадавших участников строительства многоквартирных домов. региональные власти три года планируют предусмотреть полтора миллиарда рублей — по 500 миллионов рублей ежегодно, начиная с 2019–го. 

«Деньги пойдут на достройку, в том числе четырех объектов краевой столицы  — по одному дому «Краснодарфинстрой» и «СК ЮГ», а также два дома «Новер»», — добавил губернатор. 

Вениамин Кондратьев отметил, что один из домов возводит с 2009 года. Квартиры ждут более тысячи человек. Первый заместитель главы региона Андрей Алексеенко добавил, что в сейчас в Краснодарском крае 261 застройщик возводит 529 многоквартирных жилых домов с привлечением денег дольщиков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#кубань #краснодарский край #дольщики #дома

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