Власти Кубани выделят полтора млрд рублей на достройку проблемных домов​​​​​​​

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник, 10 июня, провел совещание по вопросам защиты прав обманутых дольщиков, в котором поучаствовали региональный прокурор Сергей Табельский, глава ГУ МВД РФ по региону Владимир Андреев, первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, а также руководители министерств и ведомств, представители силового блока и муниципалитетов.

По словам Кондратьева, регион прилагает максимум усилий, чтобы самостоятельно решить проблему пострадавших участников строительства многоквартирных домов. региональные власти три года планируют предусмотреть полтора миллиарда рублей — по 500 миллионов рублей ежегодно, начиная с 2019–го.

«Деньги пойдут на достройку, в том числе четырех объектов краевой столицы — по одному дому «Краснодарфинстрой» и «СК ЮГ», а также два дома «Новер»», — добавил губернатор.

Вениамин Кондратьев отметил, что один из домов возводит с 2009 года. Квартиры ждут более тысячи человек. Первый заместитель главы региона Андрей Алексеенко добавил, что в сейчас в Краснодарском крае 261 застройщик возводит 529 многоквартирных жилых домов с привлечением денег дольщиков.