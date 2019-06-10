Ливия стремительно становится крупнейшим оплотом для террористов

Существует высокая вероятность, что Ливия в короткий срок станет более удобным прибежищем для членов террористических группировок, нежели некогда Сирия. Эта страна и сейчас кишит боевиками, но пугающая тенденция только продолжает прогрессировать, сказано в новом материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Ранее сообщалось, что Ливия уже сейчас превращается в новый крупнейший оплот для членов запрещенной в РФ террористической группировки Исламское государство»*. Кроме этого, на территорию африканской страны продолжают стекаться боевики и других крайне радикальных группировок, с опытом участия в боях в Сирии, отмечает агентство.

О том, что Ливия становится столицей международного терроризма говорит и переезд из Сирии главаря «Исламского государства»* Абу Бакра Аль-Багдади. Эксперты утверждают, что именно туда перебрался террорист №1.