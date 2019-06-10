Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Полковника Захарченко оправдали по ключевому обвинению

Полковника Захарченко оправдали по ключевому обвинению

На марш в защиту Голунова 12 июня выйдет крикливая нахрапистая масса

На марш в защиту Голунова 12 июня выйдет крикливая нахрапистая масса
Зеленский намерен сменить всех губернаторов

Зеленский намерен сменить всех губернаторов

 Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей

Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей
Джон Керри заявил, что не собирается участвовать в выборах президента США

Джон Керри заявил, что не собирается участвовать в выборах президента США

 Президент США обвинил Facebook, Amazon и Google в сговоре с демократами

Президент США обвинил Facebook, Amazon и Google в сговоре с демократами
Полковника Захарченко оправдали по ключевому обвинению

Полковника Захарченко оправдали по ключевому обвинению

На марш в защиту Голунова 12 июня выйдет крикливая нахрапистая масса

На марш в защиту Голунова 12 июня выйдет крикливая нахрапистая масса
Зеленский намерен сменить всех губернаторов

Зеленский намерен сменить всех губернаторов

 Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей

Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей
Джон Керри заявил, что не собирается участвовать в выборах президента США

Джон Керри заявил, что не собирается участвовать в выборах президента США

 Президент США обвинил Facebook, Amazon и Google в сговоре с демократами

Президент США обвинил Facebook, Amazon и Google в сговоре с демократами
16:27   10 Июня 2019
Весь мир

Ливия стремительно становится крупнейшим оплотом для террористов

Ливия стремительно становится крупнейшим оплотом для террористов

Существует высокая вероятность, что Ливия в короткий срок станет более удобным прибежищем для членов террористических группировок, нежели некогда Сирия. Эта страна и сейчас кишит боевиками, но пугающая тенденция только продолжает прогрессировать, сказано в новом материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Ранее сообщалось, что Ливия уже сейчас превращается в новый крупнейший оплот для членов запрещенной в РФ террористической группировки Исламское государство»*. Кроме этого, на территорию африканской страны продолжают стекаться боевики и других крайне радикальных группировок, с опытом участия в боях в Сирии, отмечает агентство.

О том, что Ливия становится столицей международного терроризма говорит и переезд из Сирии главаря «Исламского государства»* Абу Бакра Аль-Багдади. Эксперты утверждают, что именно туда перебрался террорист №1.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Алла Ларионова
#терроризм #ливия #фан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...