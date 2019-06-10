Лавров считает, что важно как можно быстрее размежевать террористов и оппозицию в Идлибе

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал как можно быстрее развести силы оппозиции и террористических группировок в зоне деэскалации в Идлибе. Это необходимо для того, чтобы пресечь провокации со стороны экстремистов.

«В соответствии с Сочинским меморандумом достигнута договоренность о необходимости отмежевать вооруженную оппозицию от террористов «Джебхат-ан-Нусры*», — сказал Лавров.

Для контроля за выполнением документа созданы специальные механизмы, которые заключаются в контактах между лидерами России и Турции и в диалоге представителей силовых структур двух государств. При этом, по словам Лаврова, ключевую роль в этом вопросе должна сыграть Турция.

Кроме того, в МИД отметили большое количество провокаций в Идлибе против российских и сирийских войск.

«Контрабанда оружия, нефти, артефактов, наркотиков в Сирии и в регионе процветает в результате безрассудной агрессивной политики по вмешательству извне во внутренние дела этих стран», — сказал Лавров.

*Террористическая организация, запрещена в РФ