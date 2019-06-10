Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Полковника Захарченко оправдали по ключевому обвинению

Полковника Захарченко оправдали по ключевому обвинению

На марш в защиту Голунова 12 июня выйдет крикливая нахрапистая масса

На марш в защиту Голунова 12 июня выйдет крикливая нахрапистая масса
Зеленский намерен сменить всех губернаторов

Зеленский намерен сменить всех губернаторов

 Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей

Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей
Джон Керри заявил, что не собирается участвовать в выборах президента США

Джон Керри заявил, что не собирается участвовать в выборах президента США

 Президент США обвинил Facebook, Amazon и Google в сговоре с демократами

Президент США обвинил Facebook, Amazon и Google в сговоре с демократами
Полковника Захарченко оправдали по ключевому обвинению

Полковника Захарченко оправдали по ключевому обвинению

На марш в защиту Голунова 12 июня выйдет крикливая нахрапистая масса

На марш в защиту Голунова 12 июня выйдет крикливая нахрапистая масса
Зеленский намерен сменить всех губернаторов

Зеленский намерен сменить всех губернаторов

 Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей

Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей
Джон Керри заявил, что не собирается участвовать в выборах президента США

Джон Керри заявил, что не собирается участвовать в выборах президента США

 Президент США обвинил Facebook, Amazon и Google в сговоре с демократами

Президент США обвинил Facebook, Amazon и Google в сговоре с демократами
17:11   10 Июня 2019
Весь мир

Лавров считает, что важно как можно быстрее размежевать террористов и оппозицию в Идлибе

Лавров считает, что важно как можно быстрее размежевать террористов и оппозицию в Идлибе

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал как можно быстрее развести силы оппозиции и террористических группировок в зоне деэскалации в Идлибе. Это необходимо для того, чтобы пресечь провокации со стороны экстремистов.

«В соответствии с Сочинским меморандумом достигнута договоренность о необходимости отмежевать вооруженную оппозицию от террористов «Джебхат-ан-Нусры*», — сказал Лавров.

Для контроля за выполнением документа созданы специальные механизмы, которые заключаются в контактах между лидерами России и Турции и в диалоге представителей силовых структур двух государств. При этом, по словам Лаврова, ключевую роль в этом вопросе должна сыграть Турция.

Кроме того, в МИД отметили большое количество провокаций в Идлибе против российских и сирийских войск.

«Контрабанда оружия, нефти, артефактов, наркотиков в Сирии и в регионе процветает в результате безрассудной агрессивной политики по вмешательству извне во внутренние дела этих стран», — сказал Лавров.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #сирия #идлиб #лавров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...