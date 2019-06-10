Новая концепция КоАП предлагает расширить скидку на уплату штрафов

Скидку на уплату штрафных санкций, которая сейчас применяется в сфере дорожного движения, предлагается расширить на другие нарушения, следует из концепции нового Кодекса РФ об административных правонарушениях. Документ опубликовали на правительственном сайте 10 июня.

«Предлагается распространить механизм уплаты в размере половины суммы наложенного административного штрафа не только на административные правонарушения в области дорожного движения, но и на иные административные правонарушения, за исключением некоторых видов административных правонарушений (например, грубых, влекущих угрозу жизни и здоровью граждан, либо при назначении оборотных штрафов)», — указано в публикации.

Более того, это правило могут распространить и на другие субъекты административной ответственности, а не только на физические лица.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что действующий КоАП сложно применять из-за огромного числа норм и поправок. Новая концепция сделает его четким, компактным и логичным.