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16:21   10 Июня 2019
Весь мир

Трамп заявил, что Китаю «придется» заключить торговое соглашение с США

Трамп заявил, что Китаю «придется» заключить торговое соглашение с США

Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC заявил, что Пекину «придется» пойти на соглашение по торговле с Вашингтоном. 

По словам хозяина Белого дома, Китай заключит соглашение, «потому что им придется».

Напомним, последний раунд переговоров Китая и США по торговле закончился в середине мая безрезультатно на фоне нового нового повышения американских пошлин на китайские товары. Вашингтон увеличил пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на общую сумму примерно в 200 миллиардов долларов.

Трамп также распорядился начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из КНР, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. Пекин, в свою очередь, с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США на 60 миллиардов долларов.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #трамп #торговые войны

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