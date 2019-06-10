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16:05   10 Июня 2019
Россия

Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара»

Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара»

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» в понедельник, 10 июня, разместила на сайте госзакупок первый заказ на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2», с помощью которой планируют отправить на орбиту три спутника связи «Гонец-М». Ранее ракеты «Ангара» заказывало не только министерство обороны РФ для запусков военных спутников, но и компания International Launch Services для выведения южнокорейского космического аппарата KOMPSAT-6.

Согласно документу, начальная цена закупки — 2,028 миллиарда рублей. Ракету «Ангара-1.2» для запуска спутников «Гонец-М» с номерами 33, 34 и 35 нужно изготовить к 15 октября 2021 года. Глобальная спутниковая система «Гонец-Д1М» обеспечит связью труднодоступные районы, включая территории Крайнего Севера, а также решит задачи промышленного, транспортного и экологического мониторинга.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #роскосмос #ангара

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