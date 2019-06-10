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17:30   10 Июня 2019
Россия

На марш в защиту Голунова 12 июня выйдет крикливая нахрапистая масса

На марш в защиту Голунова 12 июня выйдет крикливая нахрапистая масса

Декан факультета социологи и политологии Финансового университета при российском правительстве Александр Шатилов считает, что властям необходимо принять профилактические меры в отношении запланированной на 12 июня несанкционированной акции в защиту спецкора «Медузы» Ивана Голунова.

Такое мнение Шатилов высказал в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН), комментируя ситуацию с задержанным 6 июня по подозрению в распространении наркотиков журналистом Иваном Голуновым, которого суд на два месяца отправил под домашний арест.

Ряд российских журналистов и активистов собираются провести марш в поддержку Голунова. Информация об акции размещена на страничке в социальной сети Facebook. В частности, там отмечается, что она пройдет 12 июня и организаторы не намерены согласовывать мероприятие с московскими властями.

«Мы выходим мирно, в руках мы будем нести газеты со статьями об Иване Голунове, поэтому не будем согласовывать наш марш», — сообщают организаторы марша, в числе которых: Илья Азар, Евгений Берг, Ирина Гордиенко, Николай Данилов, Андрей Ковалев, Марина Литвинович, Артем Лоскутов, Елизавета Нестерова, Тася Никитенко, Лев Пархоменко и Григорий Туманов.

Организаторы отмечают, что одним из требований протестующих будет немедленное — до окончания следствия — освобождение журналиста.

На марш в защиту Голунова 12 июня выйдет крикливая нахрапистая масса

Комментируя происходящее, эксперт отметил, что публика, которую так легко поднять на протесты в России, это по большей части люди, ведущие свободный образ жизни и не обремененные ответственностью.

«… Среди них много молодых людей без особого рода занятий, фрилансеров и так далее. Это такой новый люмпенизированный пролетариат, который предпочитает протестовать в поддержку любой «движухи», — подчеркнул Шатилов.

Именно эту категорию граждан — нахрапистую, крикливую массу — особенно легко поднять на протесты, участники которых все больше похожи на квакеров, по любому поводу выполняющих заказы по дискредитации власти, отметил эксперт.

В тоже время, он подчеркнул, что и власть не всегда последовательна в своих действиях. В качестве примера Шатилов привел недавнюю ситуацию в Екатеринбурга, где агрессивное меньшинство, выступающее против строительства храма в сквере, смогло навязать большинству свою волю.

«Там у них прокатило, и теперь они будут педалировать каждое проявление социального недовольства в обществе или какую-то непростую ситуацию. Их задача — и себя пропиарить, и нанести урон власти», — предположил политолог.

На марш в защиту Голунова 12 июня выйдет крикливая нахрапистая масса

В сложившейся обстановке власть должна проводить больше разъяснительной работы, так как либеральная журналистика постарается обернуть в свою пользу любое замалчивание. Даже действуя в рамках закона и выигрывая юридически, власть, вполне правильно делающая ставку на суд, который определит виновность или невиновность Голунова, может проиграть в общественном мнении, добавил эксперт.

В заключение Шатилов отметил, что по отношению к анонсированной акции протеста 12 июня властям не следует перегибать палку, но нужно провести профилактические мероприятия, направленные на недопущение скопления большого числа людей.

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Автор: Александр Люблинский
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