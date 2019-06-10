Представитель Алибасова сообщил, что продюсер никогда не сможет глотать

PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин заявил, что госпитализированный с ожогами пищевода и дыхательных путей продюсер, возможно, больше не сможет глотать.

Представитель музыканта также добавил, что Алибасов не вышел из состояния медикаментозного сна. По его словам, врачи не смогли объяснить такую задержку. Планировалось, что продюсер пробудет в состоянии искусственной комы два дня.

«Все, что удалось узнать у одного из врачей, — вероятнее всего, Алибасов, если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода», — заявил Горожанкин.

Ранее об осложнениях после отравления жидкостью для прочистки труб сообщил его сын. По словам Алибасова-младшего, один из ожогов начал неправильно зарастать, поэтому возникла опасность его закупоривания.

Продюсера доставили в больницу 4 июня. Он перепутал средство для прочистки труб «Крот» с соком. Врачи диагностировали ожог желудка четвертой, максимальной степени.