Стартовала разработка мультимедийного портала омбудсмена

Создание мультимедийного портала уполномоченного по правам человека в России уже началось, рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости 10 июня.

«В настоящее время ведется работа по созданию мультимедийного портала уполномоченного, который позволит использовать все возможные последние современные разработки в сфере информационных технологий», — сказала она.

Для дальнейшего правового просвещения россиян аппарат омбудсмена продолжит работать со средствами массовой информации, добавила Москалькова. В частности, в специализированных изданиях, различных СМИ, по телевизору и радио будут распространять консультации юристов и экспертные статьи.

Напомним, что ранее омбудсмен встретилась с российским президентом Владимиром Путиным. Она представила ему доклад о работе за прошлый год.