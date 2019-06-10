Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей

Президент Украины Владимир Зеленский собирается в ближайшее время снять с постов 13 глав областных госадминистраций.

Об этом в понедельник, ссылаясь на собственный источник, сообщает издание «Украинские новости».

Губернаторов каких именно областей собирается уволить глава государства, не уточняется, но отмечается, что Зеленский сразу же представит кандидатуры их преемников.

«Кандидатуры новых еще обсуждают», - добавил источник.

Напомним: ранее украинский лидер заявил, что политическая система страны находится «в нокдауне» и необходимо ее «нокаутировать» окончательно. То есть, уточ7нил он, речь идет не о перезагрузке старой политической системы, а о полной ее замене на новую.