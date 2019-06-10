Симоньян пожелала гендиректору «Сноба» терпения после разгрома редакции
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала гендиректору «Сноба» Марине Геворкян терпения после разгрома редакции издания. Об этом 10 июня сообщает РИА Новости.
Симоньян написала в Telegram, что сегодня, в день рождения Марины (гендиректор проекта), разгромили редакцию «Сноба».
«Говорят, даже старые, ненужные компы им бы сейчас очень пригодились. А Марине — терпения и чувства юмора!» — посоветовала главред RT.
Ранее сообщалось, что в офис «Сноба» проник неизвестный, он полностью разгромил редакцию. Пока что не сообщается размер ущерба, на месте работают криминалисты. Журналистам приходится работать в помещении телеканала «Дождь» — их с утра просто не пускали в редакцию.
«Политика сегодня» напоминает, Симоньян чуть не потеряла ребенка после встречи с Любовью Соболь.