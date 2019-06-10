Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара»

Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара»

Клинцевич призвал судить обвиняемого в наркоторговле Голунова по закону

Клинцевич призвал судить обвиняемого в наркоторговле Голунова по закону
Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей

Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей

 Токаев заявил, что строительство АЭС в Казахстане не планируется

Токаев заявил, что строительство АЭС в Казахстане не планируется
Боевики «Ан-Нусры»* готовятся к новым провокациям в Хаме

Боевики «Ан-Нусры»* готовятся к новым провокациям в Хаме

 Полицейские застрелили напавшего на прохожих на вокзале в Швеции

Полицейские застрелили напавшего на прохожих на вокзале в Швеции
Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара»

Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара»

Клинцевич призвал судить обвиняемого в наркоторговле Голунова по закону

Клинцевич призвал судить обвиняемого в наркоторговле Голунова по закону
Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей

Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей

 Токаев заявил, что строительство АЭС в Казахстане не планируется

Токаев заявил, что строительство АЭС в Казахстане не планируется
Боевики «Ан-Нусры»* готовятся к новым провокациям в Хаме

Боевики «Ан-Нусры»* готовятся к новым провокациям в Хаме

 Полицейские застрелили напавшего на прохожих на вокзале в Швеции

Полицейские застрелили напавшего на прохожих на вокзале в Швеции
15:36   10 Июня 2019
Россия

Симоньян пожелала гендиректору «Сноба» терпения после разгрома редакции

Симоньян пожелала гендиректору «Сноба» терпения после разгрома редакции

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала гендиректору «Сноба» Марине Геворкян терпения после разгрома редакции издания. Об этом 10 июня сообщает РИА Новости. 

Симоньян написала в Telegram, что сегодня, в день рождения Марины (гендиректор проекта), разгромили редакцию «Сноба». 

«Говорят, даже старые, ненужные компы им бы сейчас очень пригодились. А Марине — терпения и чувства юмора!» — посоветовала главред RT. 

Ранее сообщалось, что в офис «Сноба» проник неизвестный, он полностью разгромил редакцию. Пока что не сообщается размер ущерба, на месте работают криминалисты. Журналистам приходится работать в помещении телеканала «Дождь» — их с утра просто не пускали в редакцию. 

«Политика сегодня» напоминает, Симоньян чуть не потеряла ребенка после встречи с Любовью Соболь. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #сноб #симоньян

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...