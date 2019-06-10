Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара»

Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара»

Клинцевич призвал судить обвиняемого в наркоторговле Голунова по закону

Клинцевич призвал судить обвиняемого в наркоторговле Голунова по закону
Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей

Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей

 Токаев заявил, что строительство АЭС в Казахстане не планируется

Токаев заявил, что строительство АЭС в Казахстане не планируется
Боевики «Ан-Нусры»* готовятся к новым провокациям в Хаме

Боевики «Ан-Нусры»* готовятся к новым провокациям в Хаме

 Полицейские застрелили напавшего на прохожих на вокзале в Швеции

Полицейские застрелили напавшего на прохожих на вокзале в Швеции
Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара»

Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара»

Клинцевич призвал судить обвиняемого в наркоторговле Голунова по закону

Клинцевич призвал судить обвиняемого в наркоторговле Голунова по закону
Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей

Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей

 Токаев заявил, что строительство АЭС в Казахстане не планируется

Токаев заявил, что строительство АЭС в Казахстане не планируется
Боевики «Ан-Нусры»* готовятся к новым провокациям в Хаме

Боевики «Ан-Нусры»* готовятся к новым провокациям в Хаме

 Полицейские застрелили напавшего на прохожих на вокзале в Швеции

Полицейские застрелили напавшего на прохожих на вокзале в Швеции
15:59   10 Июня 2019
Весь мир

Боевики «Ан-Нусры»* готовятся к новым провокациям в Хаме

Боевики «Ан-Нусры»* готовятся к новым провокациям в Хаме

Бандитские группировки на прошлой неделе атаковали позиции сирийской правительственной армии на севере провинции Хама. В наступлении участвовали около 1000 боевиков и 20 единиц бронетехники. Об этом пишет ФАН.

В воскресенье, 9 июня, более 50 боевиков атаковали сирийских военных в направлении населенных пунктов Баарабу и Кара-Джурн. Подразделения бригады «Силы Тигра» остановили нападение и уничтожили 20 террористов, захватили вооружение. 

Боевики «Ан-Нусры»* готовятся к новым провокациям в Хаме

Несколькими днями ранее спецназовцы генерала Сухейля Аль-Хасана помешали наступлению 120 боевиков в районе селений Джуббайн и Джамала. Кроме того, прорвать оборону Сирийской арабской армии (САА) пытались порядка 500 радикалов «Джебхат ан-Нусры»* и других группировок. ВКС РФ и правительственные силы уничтожили около 120 террористов.

Всего за прошлую неделю было уничтожено 200 террористов, шесть танков, три бронетранспортера, 11 пикапов, несколько установок реактивной системы залпового огня и два минометных расчета. 

Несмотря на потери, боевики продолжают готовиться к наступательным действиям. В район населенных пунктов Кафр-Зета и Скальбия прибывают боевики, тяжелая техника и боеприпасы. 

Боевики «Ан-Нусры»* готовятся к новым провокациям в Хаме

При этом Запад придерживается неоднозначных взглядов на происходящее в Идлибе и выдвигает претензии в адрес России и Сирии, пишет агентство. Доктор военных наук Анатолий Матвийчук считает, что ситуация политизирована.

По его словам, в Идлибе еще есть базы для бандформирований террористов из состава «Ан-Нусры»*.

«Там же сохраняют присутствие и представили целого ряда западных и прозападных стран, которые совместно с боевиками продолжают деятельность по дестабилизации ситуации», – отметил Матвийчук.

Боевики «Ан-Нусры»* готовятся к новым провокациям в Хаме

Во время осмотра освобожденных районов Северной Хамы подтвердились факты снабжения террористов западными государствами.

«В схронах радикалов в «Большом Идлибе» было обнаружено большое количество оружия израильского, французского, американского производства», – сказал эксперт.

При этом, по его словам, Запад начал распространять фейки о том, будто бы работа российской и сирийской авиации направлена против гражданских лиц. Эта информационная кампания направлена на то, чтобы Запад мог и дальше безнаказанно вести деструктивную деятельность на Ближнем Востоке, считает Матвийчук.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Виктория Разумовская
#сирия #идлиб #террористы #ан-нусра

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...