Боевики «Ан-Нусры»* готовятся к новым провокациям в Хаме

Бандитские группировки на прошлой неделе атаковали позиции сирийской правительственной армии на севере провинции Хама. В наступлении участвовали около 1000 боевиков и 20 единиц бронетехники. Об этом пишет ФАН.

В воскресенье, 9 июня, более 50 боевиков атаковали сирийских военных в направлении населенных пунктов Баарабу и Кара-Джурн. Подразделения бригады «Силы Тигра» остановили нападение и уничтожили 20 террористов, захватили вооружение.

Несколькими днями ранее спецназовцы генерала Сухейля Аль-Хасана помешали наступлению 120 боевиков в районе селений Джуббайн и Джамала. Кроме того, прорвать оборону Сирийской арабской армии (САА) пытались порядка 500 радикалов «Джебхат ан-Нусры»* и других группировок. ВКС РФ и правительственные силы уничтожили около 120 террористов.

Всего за прошлую неделю было уничтожено 200 террористов, шесть танков, три бронетранспортера, 11 пикапов, несколько установок реактивной системы залпового огня и два минометных расчета.

Несмотря на потери, боевики продолжают готовиться к наступательным действиям. В район населенных пунктов Кафр-Зета и Скальбия прибывают боевики, тяжелая техника и боеприпасы.

При этом Запад придерживается неоднозначных взглядов на происходящее в Идлибе и выдвигает претензии в адрес России и Сирии, пишет агентство. Доктор военных наук Анатолий Матвийчук считает, что ситуация политизирована.

По его словам, в Идлибе еще есть базы для бандформирований террористов из состава «Ан-Нусры»*.

«Там же сохраняют присутствие и представили целого ряда западных и прозападных стран, которые совместно с боевиками продолжают деятельность по дестабилизации ситуации», – отметил Матвийчук.

Во время осмотра освобожденных районов Северной Хамы подтвердились факты снабжения террористов западными государствами.

«В схронах радикалов в «Большом Идлибе» было обнаружено большое количество оружия израильского, французского, американского производства», – сказал эксперт.

При этом, по его словам, Запад начал распространять фейки о том, будто бы работа российской и сирийской авиации направлена против гражданских лиц. Эта информационная кампания направлена на то, чтобы Запад мог и дальше безнаказанно вести деструктивную деятельность на Ближнем Востоке, считает Матвийчук.

*Террористическая организация, запрещена в РФ