«Черкизово» планирует инвестировать три млрд рублей в птицеводческие проекты

Представитель группы «Черкизово» в понедельник, 10 июня, сообщил, что агропромышленная компания планирует реализовать инвестиционный проект по увеличению производственной мощности птицеводческого комплекса в Алтайском крае до 100 тысяч тонн в год, поэтому возможные инвестиции могут достигнуть трех миллиардов рублей.

Согласно проекту, планируют построить две новые площадки откорма, элеватор на 30–60 тысяч тонн единовременного хранения, реконструировать инкубатор, комбикормовый завод и птицеперерабатывающий комплекс. Дополнительно создадут до 100 рабочих мест.

«Возможные инвестиции в проект могут достигнуть трех миллиардов рублей», — добавили в «Черкизово».

Агропромышленная компания в декабре 2018 года купила за 4,6 миллиарда рублей предприятие «Алтайский бройлер» — не только крупнейший производитель мяса птицы в регионе, но и один из крупнейших производителей в Сибирском федеральном округе.