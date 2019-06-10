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15:38   10 Июня 2019
Россия

«Черкизово» планирует инвестировать три млрд рублей в птицеводческие проекты

«Черкизово» планирует инвестировать три млрд рублей в птицеводческие проекты

Представитель группы «Черкизово» в понедельник, 10 июня, сообщил, что агропромышленная компания планирует реализовать инвестиционный проект по увеличению производственной мощности птицеводческого комплекса в Алтайском крае до 100 тысяч тонн в год, поэтому возможные инвестиции могут достигнуть трех миллиардов рублей.

Согласно проекту, планируют построить две новые площадки откорма, элеватор на 30–60 тысяч тонн единовременного хранения, реконструировать инкубатор, комбикормовый завод и птицеперерабатывающий комплекс. Дополнительно создадут до 100 рабочих мест.

«Возможные инвестиции в проект могут достигнуть трех миллиардов рублей», — добавили в «Черкизово».

Агропромышленная компания в декабре 2018 года купила за 4,6 миллиарда рублей предприятие «Алтайский бройлер» — не только крупнейший производитель мяса птицы в регионе, но и один из крупнейших производителей в Сибирском федеральном округе.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #алтай #черкизово #птицеводчество

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