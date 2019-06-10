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15:32   10 Июня 2019
Весь мир

Китай отрицает обвинения в преследовании уйгуров и других нацменьшинств

Китай отрицает обвинения в преследовании уйгуров и других нацменьшинств

Китай отрицает обвинения ООН в содержании одного миллиона уйгуров и других нацменьшинств в политических лагерях для «идеологического перевоспитания». Замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэй назвал такие заявления сфабрикованными.

По его словам, их их распространяют «зомби» из эпохи «холодной войны». Дипломат подчеркнул, что власти в Синьцзяне обеспечивают меры по борьбе с терроризмом. Чжан Ханбхуэй подчеркнул, что  «определенные люди с неясными интересами» начали кампанию против Китая и ее политики в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

«Они называют созданные там центры профессионально-технического образования концентрационными центрами для уйгуров, они даже сфабриковали некоторые цифры», — подчеркнул дипломат.

Замглавы МИД также назвал «абсолютным нонсенсом» данные  о задержании в СУАР до одного миллиона человек.

О преследовании уйгуров в КНР в 2018 году заявил комитет ООН по искоренению расовой дискриминации. По данным организации, власти Китая организовали для уйгуров «перевоспитательные лагеря», в которых находятся от 800 тысяч до двух миллионов человек.

Уйгуры — тюркоязычный народ, населяющий северо-западный Синьцзян-Уйгурский автономный район. Они исповедуют суннитское течение ислама. Пекин считает, что у уйгуров сильны сепаратистские движения и религиозный экстремизм.

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Автор: Арсений Аскольский
#оон #китай #уйгуры #синьцзян

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