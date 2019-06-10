В Общественной палате не поддержали требования отпустить подозреваемого в наркоторговле Голунова

Юрист и член Общественной палаты России Илья Ремесло оценил требования оппозиционеров освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который подозревается в торговле наркотиками. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает iReactor.

Сейчас в либеральных медиа и оппозиционных кругах делу Голунова уделяется немалое внимание. Представители этой среды активно протестуют против ареста спецкора «Медузы», оперируя весьма неоднозначными доводами. Как отмечает издание, по логике тех, кто призывает освободить Голунова, от ответственности стоит освободить и еще 25% заключенных российских тюрем, которые получили свои сроки именно за сбыт запрещенных веществ.

В беседе с изданием Илья Ремесло отметил, что считает нелогичными требования оппозиционеров об освобождении сотрудника «Медузы».

«Если они считают, что Голунова нужно освобождать, то всех нужно отпускать. Если они требуют освобождения одного человека по признаку того, что он их друг, журналист и человек хороший, то это очень странная логика», — заявил член ОП.

Эксперт добавил, что особенно странно это требование выглядит в свете готовящегося митинга в поддержку Голунова, которой планируют провести вскоре.

«Отпустить Голунова — очень странное требование, учитывая, что митинг специальный заявляется. Они даже не пытаются его согласовать», — считает юрист.

На минувшей неделе журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан в центре Москвы. Правоохранители при личном досмотре обнаружили у него несколько пакетиков метилэфедрона, а в квартире спецкорреспондента нашли кокаин. Вскоре суд отправил сотрудника СМИ под домашний арест.