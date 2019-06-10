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15:24   10 Июня 2019
Россия

Путин прилетит с визитом в Саудовскую Аравию в октябре

Путин прилетит с визитом в Саудовскую Аравию в октябре

Российский лидер Владимир Путин прибудет в Саудовскую Аравию в октябре этого года. Об этом сообщил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халед аль-Фалех, передает 10 июня РИА Новости. 

Министр, выступая на заседании совместной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству рассказал, когда президент приедет в Саудовскую Аравию. 

«Визит Путина в Саудовскую Аравию намечен на октябрь текущего года», — сказал он. 

Он сообщил, что стороны договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, нефтехимии, транспорта, военной техники, телекоммуникации и подготовки саудовских кадров. Также он отметил стратегические направления сотрудничества в рамках стран ОПЕК и «не ОПЕК». 

«Несомненно, дестабилизация мирового нефтяного рынка обязывает нас работать совместно, создать некие рамки для сотрудничества между экспортерами нефти и договориться на следующем заседании [стран ОПЕК+] о достижении некоего соглашения», — подчеркнул он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #саудовская аравия #опек

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