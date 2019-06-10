Президент Казахстана Кысым-Жомарт Токаев заявил, что строительство АЭС в стране пока не планируется. По предварительным данным ЦИК, его поддержали на выборах 70,76% граждан.

«АЭС в повестке не стоит, если и будет, то в обязательном порядке мы будем согласовывать с населением этот вопрос», - сказал Токаев на пресс-конференции.

В апреле российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров РФ и Казахстана заявил, что Москва предлагает построить в стране атомную электростанцию. Замминистра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев, заявил тогда, что площадкой для возможной АЭС станет район поселка Улкен Алма-Атинской области.

Внеочередные президентские выборы прошли в Казахстане 9 июня. Они стали шестыми по счету. После завершения голосования Токаев поблагодарил жителей страны за доверие и высоко оценил прошедшую предвыборную кампанию.

Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Временно исполняющим обязанности президента стал Кысым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Спустя три недели после вступления в должность он назначил внеочередные выборы.