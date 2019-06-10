Клинцевич призвал судить обвиняемого в наркоторговле Голунова по закону

Решение о виновности или не виновности журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который подозревается в попытке сбыта наркотиков, должен принимать суд, напомнил член Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью «НьюИнформу» 10 июня.

«Я считаю, что если правоохранители задержали человека, то все должно быть определено судом, и не имеет значения, кто этот человек: журналист, депутат или какой-то работник», — сказал он.

Он напомнил, что в России действует презумпция невиновности. А полярные мнения, к тому же выраженные столь сильно, вредят правоохранительной системе.

«Здесь за каждым из этих действий могут стоять какие-то заинтересованные силы», — считает сенатор.

Клинцевич уверен, что на данный момент «никакая общественность не имеет права» мешать следствию.

«Но в силу того, что у нас зачастую бывают такие судебные ошибки, роль общественности играет большое значение, это прописано в Конституции Российской Федерации», — сделал он поправку.

Именно в этом инциденте общественное мнение могут выразить друзья или родственники обвиняемого.

«Есть презумпция невиновности, поэтому должен решить суд, виноват или не виноват этот человек», — настаивает чиновник.

Журналиста задержали утром 7 июня. Сотрудники полиции заявляли, что за день до этого у обвиняемого при досмотре нашли пять свертков с мефедроном. Правоохранители возбудили уголовное дело, согласно которому Голунова обвиняют в причастности к группе, которая занимается сбытом наркотиков в московском регионе.

Сотрудники МВД провели обыски в квартире обвиняемого, где нашли кокаин. Никулинский суд Москвы получил ходатайство об аресте корреспондента, его поддержал прокурор. Сам обвиняемый вину отрицает. 8 июня его поместили под домашний арест до 7 августа.