Клинцевич призвал судить обвиняемого в наркоторговле Голунова по закону
Решение о виновности или не виновности журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который подозревается в попытке сбыта наркотиков, должен принимать суд, напомнил член Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью «НьюИнформу» 10 июня.
«Я считаю, что если правоохранители задержали человека, то все должно быть определено судом, и не имеет значения, кто этот человек: журналист, депутат или какой-то работник», — сказал он.
Он напомнил, что в России действует презумпция невиновности. А полярные мнения, к тому же выраженные столь сильно, вредят правоохранительной системе.
«Здесь за каждым из этих действий могут стоять какие-то заинтересованные силы», — считает сенатор.
Клинцевич уверен, что на данный момент «никакая общественность не имеет права» мешать следствию.
«Но в силу того, что у нас зачастую бывают такие судебные ошибки, роль общественности играет большое значение, это прописано в Конституции Российской Федерации», — сделал он поправку.
Именно в этом инциденте общественное мнение могут выразить друзья или родственники обвиняемого.
«Есть презумпция невиновности, поэтому должен решить суд, виноват или не виноват этот человек», — настаивает чиновник.
Журналиста задержали утром 7 июня. Сотрудники полиции заявляли, что за день до этого у обвиняемого при досмотре нашли пять свертков с мефедроном. Правоохранители возбудили уголовное дело, согласно которому Голунова обвиняют в причастности к группе, которая занимается сбытом наркотиков в московском регионе.
Сотрудники МВД провели обыски в квартире обвиняемого, где нашли кокаин. Никулинский суд Москвы получил ходатайство об аресте корреспондента, его поддержал прокурор. Сам обвиняемый вину отрицает. 8 июня его поместили под домашний арест до 7 августа.