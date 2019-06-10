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15:37   10 Июня 2019
Россия

Политолог не исключил, что Запад воспользуется шумихой вокруг дела Голунова

Политолог не исключил, что Запад воспользуется шумихой вокруг дела Голунова

Директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя «Политике Сегодня» дело Ивана Голунова, которому инкриминируют сбыт наркотиков, подчеркнул, что говорить о невиновности журналиста преждевременно.  

«Однозначно говорить о том, виноват Иван Голунов или нет, мы пока не можем. Безусловно, в данный момент на принятие окончательного решения суда активно влияет общественное давление. Поэтому обвинительного уклона пока быть не может. Ясно одно: если журналист — виновен, то он должен ответить по закону», — полагает Данилин.

Политолог также не исключил, что на волне общественного резонанса в деле корреспондента «Медузы» могут вновь активизироваться антироссийские силы на Западе.

«Теоретически возможно использование «шумихи» вокруг дела Голунова и антироссийскими силами. Западные силы активно пользуются общественным давлением при публикации материалов», — отметил Данилин.

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан 7 июня в Москве. По данным МВД, он попался при попытке сбыта наркотиков. Корреспонденту предъявили обвинения по статье 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — прим.ред.). Голунов свою вину отрицает. 8 июня суд отправил журналиста под домашний арест сроком на два месяца.

В понедельник, 10 июня, сразу три издания вышли с первой полосой, посвященной делу Ивана Голунова. С заголовком «Я (мы) Иван Голунов» свет увидели новые выпуски РБК, «Коммерсант» и «Ведомости».

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Автор: Валерия Крутецкая
#задержание #журналист #иван голунов #сбыт наркотиков

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