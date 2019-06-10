Политолог не исключил, что Запад воспользуется шумихой вокруг дела Голунова

Директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя «Политике Сегодня» дело Ивана Голунова, которому инкриминируют сбыт наркотиков, подчеркнул, что говорить о невиновности журналиста преждевременно.

«Однозначно говорить о том, виноват Иван Голунов или нет, мы пока не можем. Безусловно, в данный момент на принятие окончательного решения суда активно влияет общественное давление. Поэтому обвинительного уклона пока быть не может. Ясно одно: если журналист — виновен, то он должен ответить по закону», — полагает Данилин.

Политолог также не исключил, что на волне общественного резонанса в деле корреспондента «Медузы» могут вновь активизироваться антироссийские силы на Западе.

«Теоретически возможно использование «шумихи» вокруг дела Голунова и антироссийскими силами. Западные силы активно пользуются общественным давлением при публикации материалов», — отметил Данилин.

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан 7 июня в Москве. По данным МВД, он попался при попытке сбыта наркотиков. Корреспонденту предъявили обвинения по статье 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — прим.ред.). Голунов свою вину отрицает. 8 июня суд отправил журналиста под домашний арест сроком на два месяца.

В понедельник, 10 июня, сразу три издания вышли с первой полосой, посвященной делу Ивана Голунова. С заголовком «Я (мы) Иван Голунов» свет увидели новые выпуски РБК, «Коммерсант» и «Ведомости».