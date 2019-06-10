Инаугурация президента Казахстана должна пройти 12 июня
Церемония инаугурации президента Казахстана запланирована на 12 июня этого года, если Центризбирком страны завершит все необходимые процедуры. Об этом сообщил победивший на президентских выборах Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 10 июня.
Внеочередные выборы главы государства накануне прошли в Казахстане. По предварительным данным Центрибиркома страны, победу на выборах одержал Токаев, которому удалось набрать 70,76% избирателей. Итоговая явка на выборах оказалась высокой — 77,4%.