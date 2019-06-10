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15:08   10 Июня 2019
Россия

Инаугурация президента Казахстана должна пройти 12 июня

Инаугурация президента Казахстана должна пройти 12 июня

Церемония инаугурации президента Казахстана запланирована на 12 июня этого года, если Центризбирком страны завершит все необходимые процедуры. Об этом сообщил победивший на президентских выборах Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 10 июня.

Внеочередные выборы главы государства накануне прошли в Казахстане. По предварительным данным Центрибиркома страны, победу на выборах одержал Токаев, которому удалось набрать 70,76% избирателей. Итоговая явка на выборах оказалась высокой — 77,4%.

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Автор: Алла Ларионова
#выборы #казахстан #инаугурация #токаев

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