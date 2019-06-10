Научно-образовательный центр по правам человека создадут в России

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что на базе Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина планируют создать научно-образовательный центр по правам человека.

Речь об этом зашла на встрече Москальковой с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 10 июня. Омбудсмен представила главе государства доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.

В ходе беседы Москалькова заявила, что актуальными остаются вопросы профессиональной подготовки региональных уполномоченных. По ее словам, решить их поможет создание научно-образовательного центра по правам человека.