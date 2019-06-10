Лукашенко принял отставку главы МВД Белоруссии
Глава белорусского министерства внутренних дел Игорь Шуневич подал рапорт об отставке президенту республики Александру Лукашенко, сообщило радио Sputnik 10 июня.
Шуневич рассказал об этом после встречи с белорусским лидером. Решение об увольнении он назвал «выверенным, правильным и своевременным».
«Сегодня я обратился к главе государства с рапортом об отставке, и он эту отставку принял», — сказал министр.
В апреле спикер нижней палаты парламента государства Владимир Андрейченко предложил совместить евразийскую и европейскую модели экономического сотрудничества в рамках концепции Шелкового пути. Он отметил, что Белоруссия — это одна из первых стран, которая реализовала этот проект.