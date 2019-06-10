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15:28   10 Июня 2019
Весь мир

Токаев заверил Путина, что Казахстан продолжит курс на всестороннее сотрудничество  РФ

Токаев заверил Путина, что Казахстан продолжит курс на всестороннее сотрудничество  РФ

Победивший на выборах в Казахстане действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поздравления и заверил его, что намерен и в дальнейшем придерживаться курса на сотрудничество с Москвой.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба казахского президента.

«В ходе беседы Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на высоком государственном посту. Глава государства, поблагодарив собеседника за поздравления, заверил его в продолжении курса Казахстана на всестороннее сотрудничество с Россией», - говорится в сообщении.

Напомним: ранее Центризбирком Казахстана обнародовал предварительные результаты прошедших накануне президентских выборов. Согласно которым действующий глава государства побеждает с большим отрывом от остальных шести кандидатов. Набирая 70,6% голосов избирателей.

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Автор: Александр Люблинский
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