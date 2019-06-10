Нулевую ставку пошлины на экспорт пшеницы из РФ могут продлить на два года

Представитель министерства сельского хозяйства РФ в понедельник, 10 июня, сообщил, что ведомство предложило продлить действие нулевой экспортной пошлины на пшеницу на два года — до 1 июля 2021 года. Проект соответствующего постановления правительства опубликовали на портале regulation.gov​​​.ru.

Российские власти для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна в феврале 2015 года ввели экспортную пошлину на пшеницу, а в сентябре 2016 обнулили. Сейчас нулевая ставка пошлины на пшеницу действует до 1 июля 2019 года. Минсельхоз подготовил проект постановления о продлении срока ее действия.

«Что поспособствует достижению задач по экспорту продукции АПК», — объяснили в ведомстве.