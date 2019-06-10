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15:04   10 Июня 2019
Россия

Нулевую ставку пошлины на экспорт пшеницы из РФ могут продлить на два года

Нулевую ставку пошлины на экспорт пшеницы из РФ могут продлить на два года

Представитель министерства сельского хозяйства РФ в понедельник, 10 июня, сообщил, что ведомство предложило продлить действие нулевой экспортной пошлины на пшеницу на два года — до 1 июля 2021 года. Проект соответствующего постановления правительства опубликовали на портале regulation.gov​​​.ru.

Российские власти для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна в феврале 2015 года ввели экспортную пошлину на пшеницу, а в сентябре 2016 обнулили. Сейчас нулевая ставка пошлины на пшеницу действует до 1 июля 2019 года. Минсельхоз подготовил проект постановления о продлении срока ее действия.

«Что поспособствует достижению задач по экспорту продукции АПК», — объяснили в ведомстве. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #минсельхоз #пшеница

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