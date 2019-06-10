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15:02   10 Июня 2019
Россия

Алибасов-младший назвал ситуацию с отцом критической

Алибасов-младший назвал ситуацию с отцом критической

Продюсер Бари Алибасов не вышел из медикаментозного сна. Его сын назвал ситуацию критической. Об этом 10 июня сообщает РЕН ТВ. 

По информации СМИ, Алибасов-младший пообещал дать комментарий позже. Он также заявил, что ситуация с отцом критическая 

Ранее пиар-директор Алибасова Вадим Горожанкин сообщил, что продюсер не вышел из медикаментозного сна. Врачи не смогли объяснить такую задержку, ведь планировалось, что он пробудет в состоянии искусственной комы два дня. 

У Алибасова начались осложнения после отравления жидкостью для прочистки труб. Один из ожогов начал неправильно зарастать, поэтому возникла опасность его закупоривания.

Продюсера доставили в больницу 4 июня. Он перепутал средство для прочистки труб «Крот» с соком. Врачи диагностировали Алибасову ожог желудка четвертой, максимальной степени. 

Ранее сообщалось, что семь лет назад Алибасов репетировал собственные похороны. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #ожог #общество #алибасов

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