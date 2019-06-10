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14:50   10 Июня 2019
Россия

Открытое горение ликвидировали на заводе в Калининградской области

Открытое горение ликвидировали на заводе в Калининградской области

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение во время тушения пожара на лакокрасочном заводе в городе Советск Калининградской области. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

В ведомстве отметили слаженные действия пожарных, которые спасли от огня отдельно стоящий склад с сырьем, газовую котельную и электрическую подстанцию. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило в понедельник в 9.10 мск. Огонь перебросился на соседнее здание, из-за чего площадь пожара увеличилась с 300 до 800 квадратных метров. 

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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Автор: Виктория Разумовская
#пожар #чп #мчс рф #советск

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