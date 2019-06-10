Открытое горение ликвидировали на заводе в Калининградской области
Спасателям удалось ликвидировать открытое горение во время тушения пожара на лакокрасочном заводе в городе Советск Калининградской области. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.
В ведомстве отметили слаженные действия пожарных, которые спасли от огня отдельно стоящий склад с сырьем, газовую котельную и электрическую подстанцию. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.
Сообщение о возгорании поступило в понедельник в 9.10 мск. Огонь перебросился на соседнее здание, из-за чего площадь пожара увеличилась с 300 до 800 квадратных метров.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.