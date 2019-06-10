Либеральные СМИ раскачивают ситуацию с наркоторговцем Голуновым, чтобы устроить майдан в России

Сегодня три газеты «Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК одновременно опубликовали одинаковый материал о журналисте «Медузы» Иване Голунове, задержанном по подозрению в распространении наркотиков 6 июня. Правда, выглядит это как пиар-акция изданий, нежели как информационная поддержка арестованного.

Более того, все околооппозиционные общественники, ратующие якобы за оправдание журналиста из «Медузы», смещают акцент своих акций, направляя их на обеление и других преступников, выгодных оппозиции. Так, многие либералы сейчас стараются помочь ближайшему соратнику блогера Навального Леониду Волкову, вновь попавшему в полицию за неоднократные призывы к несанкционированным митингам.

Есть и более радикальные мнения на этот счет. Сергей Марков, глава Института политических исследований, считает, что все люди, участвующие в акциях в пользу Голунова, на самом деле подготавливают почву для «майдана» в РФ. Вдобавок многие из них вообще не знают корреспондента из «Медузы», соответственно, у них нет никаких подтверждений невиновности Ивана Голунова.

«Я думаю, что все, кто участвует в этой компании, участвуют в подготовке российского «майдана». Сейчас идет демонстрация силы, идет сплочение информационных войск и разведка боем. И им все равно — Голунов или не Голунов. Им просто дали команду, причем из-за рубежа», — резюмировал свою мысль политолог.

По оценке Маркова, на данный момент оппозиционные СМИ просто отрабатывают украинский сценарий. Происходит «демонстрация» силы и подготовка либерально-информационных войск перед тем, как нанести очередной идеологический удар по российской государственности.