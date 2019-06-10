Концепция нового кодекса об административных правонарушениях появилась в сети

Опубликована концепция нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России. Она появилась на сайте Кабинета министров в понедельник, 10 июня.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что нынешний КоАП стал практически неприменимым из-за огромного количества норм и поправок. По его словам, предприниматели часто просто не успевают фиксировать, что они нарушили в очередной раз.

Новый КоАП, как указал глава Кабмина, будет компактным, четким и логичным. Его планируется ввести в действие с 1 января 2021 года.