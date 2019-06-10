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14:35   10 Июня 2019
Россия

Лавров заявил, что РФ продолжит вносить вклад в обеспечение мира в Африке

Лавров заявил, что РФ продолжит вносить вклад в обеспечение мира в Африке

Глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что РФ продолжит вносить вклад в урегулирование обстановки на африканском континенте. Об этом 10 июня сообщают РИА Новости. 

Лавров выступал на пресс-конференции в столице с главой МИД Мали Тьебиле Драме. Российский дипломат подтвердил готовность Москвы помогать Африке в обеспечении мира, стабильности и устойчивого развития как на двусторонней основе, так и по линии международных организаций. 

«Мы с малийскими друзьями рассчитываем, что в решении этих задач, продвижении всего комплекса российско-африканского сотрудничества будет способствовать предстоящий в октябре в Сочи саммит Россия-Африка», — сказал он.

Лавров сообщил, что РФ и Мали договорились укреплять внешнеполитическую координацию, в частности в ООН, чтобы наладить обстановку на африканском континенте. Обе стороны также условились активнее задействовать российско-малийскую рабочую группу по борьбе с терроризмом и организованной преступностью, созданную недавно. 

«Политика сегодня» напоминает, ранее стало известно, что на саммит Россия-Африка, который пройдет в Сочи, приедут главы около 40 африканских стран. Об этом заявил замминстра обороны РФ Александр Фомин. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #лавров #политика #африка

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