Кризис в Молдавии заставил ЕС и США обратиться за помощью к России

Молдавия вступила в период двоевластия. Накануне Конституционный суд страны в очередной раз «временно отобрал» полномочия у президента страны Игоря Додона и передал их премьер-министру страны Павлу Филипу, который немедленно распустил парламент и назначил в стране внеочередные парламентские выборы

Не первое попирание Конституции

Подобное решение Конституционного суда далеко не первое. Как только жители республики избрали неугодного для Запада президента — социалиста Игоря Додона, так сразу же при принятии всех ключевых решений в стране суд временно «отбирал» полномочия у главы государства и передавал их исполняющему его обязанности (на тот момент главе парламента).

Почему же именно вчерашнее решение наделало так много шума и позволило говорить о начале периода двоевластия в стране? Все дело в том, что ранее все подобные решения выносились с молчаливого согласия так называемых проевропейских сил, которые в Молдавии, как и на Украине, особо не заморачивались с законностью своих действий. Политическая целесообразность считалась важнее, а западные СМИ всегда прикрывали действия своих протеже.

Вчерашнее решение Конституционного суда уже пошло вразрез с желанием западных союзников и закономерно вызвало у них «недоумение».

«Соединенные Штаты призывают все стороны в Молдавии проявить сдержанность и договориться о пути продвижения вперед посредством политического диалога. Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства», - говорится в официальном заявлении Госдепа США.

«Последние решения КС сложно понять, похоже, что в свете Конституции и международного права они безосновательные», - сказал генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Сегодня США и Европа возмущены, а ведь их предупреждали, что стоит один раз выпустить джина из бутылки, загнать его туда будет уже очень трудно. Именно так и случилось в Молдавии, где клика всесильного олигарха Владимира Плахотнюка, используя подконтрольный ей Конституционный суд, решилась фактически на государственный переворот, чтобы таким образом законсервировать свою власть над страной.

И примечательно, что в этой ситуации Западу пришлось обращаться за помощью к России.

Вместе победим?

Вы обратили внимание на то, что когда 8 июня парламент страны (в пику действиям Плахотнюка и Ко) утверждал новый состав Кабмина и избирал своего главу, в ложе для гостей одновременно присутствовали послы России и США Олег Васнецов и Дерек Хоган, а также глава делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко?

Уникальный для Молдавии случай. Тем самым все три внешние заинтересованные стороны показали свое полное единение в желании свалить зарвавшегося и вышедшего из-под контроля всесильного молдавского олигарха.

В Молдавии сегодня мы впервые видим совместную борьбу политических антагонистов-тяжеловесов (России, США, ЕС) над тем самым «злом», которое мешает им всем. И очень примечательно, что коллективный Запад, опираясь исключительно на свои силы, так и не смог ничего противопоставить местным элитам. А это очень важный маркер того, что он начинает терять свое политическое влияние на постсоветском пространстве. И одновременно это маркер возрастающего на нем влияния Москвы.

Что дальше

А вариантов ровно два. Либо Владимир Плахотнюк смирится и отдаст власть сейчас, либо сделает это позже в силу обстоятельств непреодолимой силы. Но тогда ему, возможно, придется лишиться не только властных полномочий, но еще свободы и состояния. Запад не прощает неповиновения и жестоко карает отступников, а бежать ему, с учетом позиции Москвы, выходит и некуда.

Правда, считать позицию Плахотнюка полностью проигрышной нельзя. Фактически он держит в своих руках золотую политическую карту Молдавии и может попытаться балансировать на противоречиях своих оппонентов, которых объединиться заставила не большая любовь друг к другу, а, скорее, понимание безысходности. Между тем, позиции Вашингтон и Москвы на сегодня настолько противоположны, что любой их союз по Молдавии может быть только кратковременным. И на этом как раз и может сыграть олигарх.

А вообще выход у страны из нынешнего политического кризиса только один – досрочные выборы. Вопрос только по каким правилам они пройдут и кто их будет контролировать. Владимир Плахотнюк хочет оставить все права за собой. Но сможет ли?

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