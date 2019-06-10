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14:44   10 Июня 2019
Россия

Кузнецова расскажет о нарушениях в летних лагерях

Кузнецова расскажет о нарушениях в летних лагерях

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова подготовит специальный доклад о летних лагерях для детей. Об этом она рассказала РИА Новости 10 июня.

«Мониторинг детских лагерей — это наша тема, которой мы начинаем заниматься со старта летней оздоровительной кампании», — отметила она.

Детский омбудсмен указала, что проведет анализ новых нарушений, которые будут обнаружены в ходе проверок.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонина рассказала, что ее региональные коллеги проверяют условия в детских лагерях на своих территориях.

Кузнецова расскажет о нарушениях в летних лагерях

Ранее Кузнецова обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь с детскими домами-интернатами. При проверке учреждений были выявлены «грубейшие нарушения имущественных прав». 

По всей России располагается более 100 интернетов, в которых проживает порядка 13 тысяч детей. Кузнецова уверена, что многих можно вылечить и найти им семью. Она подчеркнула, что пока не решится вопрос с реформированием системы, помощь каждому учреждению будет оказана отдельно.

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Автор: Анна Манц
#дети #кузнецва #летнийлагерь

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