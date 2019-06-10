Папа римский Франциск планирует посетить Ирак в 2020 году

Папа римский Франциск в понедельник, 10 июня, принял в Апостольском дворце участников ассамблеи религиозной организации Roaco, которая помогает Восточным католическим церквям​​​. По словам понтифика, непрестанные мысли сопровождают, когда он думает об Ираке.

«Куда я желал бы поехать в будущем году», — добавил папа римский.

Будущее Ирака не разделить с «мирным участием в создании всеобщего блага со стороны не только составных частей общества, но и религиозных». Франциск предостерег от новой напряженности в Ираке в связи с «не успокаивающимися конфликтами региональных держав».

Папа римский ранее собирался посетить Ирак, но местные епископы заявили, что «это не вполне безопасно», поэтому в декабре 2018 года в Багдад полетел государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролина.