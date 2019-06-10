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16:39   10 Июня 2019
Россия

Шумиху вокруг Голунова пытаются использовать для давления на власть

Шумиху вокруг Голунова пытаются использовать для давления на власть

Ситуация с отправленным под домашний арест журналистом Иваном Голуновым, который 6 июня был задержан по подозрению в сбыте наркотиков, намеренно раздувается таким образом, чтобы использовать шумиху для давления на власть.

Такое мнение в беседе с информагентством «ПолитРоссия» высказал директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

После того, как суд отправил Голунова под домашний арест до 7 августа, представители журналистского сообщества и либеральной общественности развернули в защиту спецкора активную кампанию, заявляя о его невиновности и призывая освободить его без суда.

Подобная реакция, которая к настоящему моменту уже сформировалась определенным образом, по мнению Мартынова, вызывает сильные подозрения.

«Мне вся эта история с журналистом «Медузы» сильно не нравится. (…) Все происходит сейчас прямо как по нотам, — заявил политолог. —  С одной стороны, можно понять возмущение и волнение коллег Голунова по журналистскому цеху, но с другой — все это выливается в какую-то, прямо скажем, некрасивую, и опасную для страны историю».

Он отметил, что, если пару дней назад все начиналось с одиночных пикетов в защиту Голунова, то теперь речь заходит уже о проведении марша. Разные олпозиционные политические силы пытаются воспользоваться сложившейся ситуацией чтобы «раскачать лодку». При чем все их заявления ни на чем не основаны, так как решение о виновности или невиновности человека может быть принято исключительно компетентными органами.

Реакция общественности на ситуацию с Голуновым разыгрывается как по нотам

Мартынов напомнил также, что все происходящее с Иваном Голуновым — это по сути уголовная история, заниматься которой должны криминалисты, следователи и судьи, но она намеренно выводится в федеральную повестку и используется как инструмент давления на власть.

«И вот это уже вызывает подозрения, что за всей этой истерией стоят не только «принципы журналистского братства», но и определенные политические интересы, явно действующие не в пользу России», — подчеркнул политолог, отмечая, что суда над Голуновым еще не было и приговор ему не вынесен, но все уже настаивают на том, что он не виноват.

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Автор: Александр Люблинский
#оппозиция #журналист #давление #голунов

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