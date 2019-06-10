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Путин по телефону поздравит побеждающего на выборах в Казахстане Токаева

Путин по телефону поздравит побеждающего на выборах в Казахстане Токаева
14:04   10 Июня 2019
Весь мир

Путин по телефону поздравит побеждающего на выборах в Казахстане Токаева

Путин по телефону поздравит побеждающего на выборах в Казахстане Токаева

Российский президент Владимир Путин позже в понедельник поздравит действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который на прошедших накануне  в республике выборах главы государства набирает более 70% голосов.

Об этом журналистам сообщил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков. В частности, Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли президент поздравлять Токаева с убедительной победой на выборах, ответил:

«Будет обязательно, президент имеет в виду сегодня поздравить его лично по телефону».

Напомним: внеочередные выборы президента Казахстана прошли в республике в воскресенье 9 июня. Согласно предварительной информации Центризбиркома Казахстана, действующий президент Токаев на данный момент набирает порядка 70,6% голосов избирателей. Всего в выборах участие принимали семь кандидатов.

Путин по телефону поздравит побеждающего на выборах в Казахстане Токаева

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Автор: Александр Люблинский
#путин #песков #выборы #казахстан #токаев

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