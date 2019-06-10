Песков прокомментировал дело журналиста Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков

Кремль внимательно следит за «весьма и весьма» резонансным делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил в понедельник, 10 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как вы знаете, функции по реагированию на нарушения в ходе работы таких ведомств (и следственных органов) выполняет Генеральная прокуратура», — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что ведомству доступны все материалы по делу. По его словам, Кремль не имеет никаких сомнений, что Генпрокуратура РФ будет выполнять свои функции.

Спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан в центре Москвы на прошлой неделе по подозрению в распространении наркотиков. При личном досмотре, по данным МВД, у него нашли около четырех граммов наркотического средства — метилэфедрона, а в квартире при обыске обнаружили еще пять граммов кокаина. Суд решил поместить журналиста под домашний арест на два месяца.

На Голунова завели уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Издание «Медуза» требует освободить своего сотрудника.

Писатель Николай Стариков считает, что журналисты необъективно требуют отпустить задержанного. По его мнению, сотрудники ряда СМИ требуют отпустить Голунова только потому, что он оппозиционный журналист.