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14:06   10 Июня 2019
Россия

Дело о групповом избиении школьницы в Ленобласти передали в суд

Дело о групповом избиении школьницы в Ленобласти передали в суд

Дело 16-летней школьницы из Гатчины Ленинградской области, которая избила сверстницу вместе с приятельницами, передадут в суд. Об этом 10 июня сообщает РИА Новости.

По информации агентства, следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летней школьницы. Напомним, случай произошел в середине апреля. Обвиняемая схватила 15-летнюю девочку за волосы и избила под предлогом того, что та якобы совершила противоправные действия.

«После этого несовершеннолетняя нанесла потерпевшей не менее трех ударов обутыми ногами по телу, причинив ей физическую боль и телесное повреждение», — отмечают в областном следственном управлении. 

В расправе участвовали две приятельницы нападавшей. Они на тот момент не достигли 16 лет — возраста наступления уголовной ответственности, поэтому дело расследовалось по статье «побои». 

Во время следствия школьница признала вину, извинилась перед пострадавшей и даже помирилась с ней. 

По делу уже собрана достаточная доказательная база. С обвинительным заключением его направят в суд для рассмотрения по существу. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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