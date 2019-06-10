Заммэра Москвы переложил на москвичей решение о платном въезде в центр столицы

Жители Москвы должны сами решать, стоит ли вводить платный въезд в центр города, считает заместитель мэра столицы в области транспортного комплекса Максим Ликсутов. Он пообщался с ведущим эфира «Эха Москвы» 10 июня.

«Я считаю, что такие вопросы [о платном въезде], они все равно должны решаться москвичами, никаких решений сверху спущенных не должно быть», — сказал он.

Вместе с тем, заммэра предупредил, что данная тема сейчас не актуальна.

«И еще раз повторю, чтобы не будоражить никого, это точно не вопрос сегодняшнего дня, не надо по этому поводу беспокоиться и создавать разговоров и дискуссий», — объяснил Ликсутов.

Ранее московский градоначальник Сергей Собянин указывал, что городское правительство не станет вводить плату за въезд в центральную часть столицы. По его словам, загруженность дорог можно снизить другими способами.