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14:01   10 Июня 2019
Ближнее зарубежье

«Батькивщина» готова объединиться с партией Зеленского в новой Раде

«Батькивщина» готова объединиться с партией Зеленского в новой Раде

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что партия готова к формированию в новой Верховной Раде коалиции с партией «Слуга народа» действующего президента Украины Владимира Зеленского. 

На съезде партии в понедельник, 10 июня, она заявила, что хочет назвать будущее объединение «коалицией действий», 

«Наша команда настроена идти в сильную коалицию с новым президентом. Мы готовы предложить сильный план действий. Мы хотим воплотить" Новый курс», — заявила Тимошенко.

По ее словам, у «Батькивщины» есть не просто, а «план действий уже на 100 дней». Среди основных задач она назвала снижение тарифов, восстановление экономики, а также увеличение пенсий. Кроме того, Тимошенко отметила возвращение пленных, проведение переговоров по урегулированию в Донбассе.

На съезде партии Тимошенко был утвержден список партии для участия во внеочередных выборах в Раду, которые Зеленский назначил на 21 июля.   

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #тимошенко #рада #зеленский

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