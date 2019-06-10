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13:44   10 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Папа Римский надеется, что Украина обретет мир

Папа Римский надеется, что Украина обретет мир

Папа Римский Франциск надеется, что жители Украины обретут мир. Об этом он заявил участникам организации Roaco, принимая их в Апостольском дворце. 

«Я не забываю об Украине, чтобы ее жители смогли обрести мир», — сказал понтифик.

Папа Франциск напомнил, что по его инициативе был организован сбор пожертвований среди всех католиков Европы в пользу пострадавших в украинском конфликте в 2016 году. Он подчеркнул, что таким образом попытался «умягчить раны, вызванные конфликтом». 

Понтифик много раз призывал к примирению на Украине. Ранее он заверил, что не перестает просить Бога наполнить любовью и спокойствием сердца украинцев, даруя всей стране мир. 

«Политика сегодня» напоминает, религиозная организация Roaco занимается оказанием помощи Восточным католическим церквям. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #папа римский

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