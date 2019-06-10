Папа Римский надеется, что Украина обретет мир

Папа Римский Франциск надеется, что жители Украины обретут мир. Об этом он заявил участникам организации Roaco, принимая их в Апостольском дворце.

«Я не забываю об Украине, чтобы ее жители смогли обрести мир», — сказал понтифик.

Папа Франциск напомнил, что по его инициативе был организован сбор пожертвований среди всех католиков Европы в пользу пострадавших в украинском конфликте в 2016 году. Он подчеркнул, что таким образом попытался «умягчить раны, вызванные конфликтом».

Понтифик много раз призывал к примирению на Украине. Ранее он заверил, что не перестает просить Бога наполнить любовью и спокойствием сердца украинцев, даруя всей стране мир.

«Политика сегодня» напоминает, религиозная организация Roaco занимается оказанием помощи Восточным католическим церквям.