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13:39   10 Июня 2019
Россия

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам тюрьмы и штрафу в размере 160 миллионов рублей по делу о мошенничестве, сообщает в понедельник, 10 июня, РИА Новости.

«Суд приговорил признать виновным Вячеслава Гайзера и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет колонии строгого режима и штрафа 160 миллионов рублей», — заявила по итогам заседания судья.

Прокурор в конце марта этого года просил для Гайзера к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Остальным фигурантам дела обвинение запрашивало от 8 до 20 лет тюрьмы.

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Автор: Ада Ларионова
#приговор #коми #гайзер

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