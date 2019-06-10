Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам тюрьмы и штрафу в размере 160 миллионов рублей по делу о мошенничестве, сообщает в понедельник, 10 июня, РИА Новости.

«Суд приговорил признать виновным Вячеслава Гайзера и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет колонии строгого режима и штрафа 160 миллионов рублей», — заявила по итогам заседания судья.

Прокурор в конце марта этого года просил для Гайзера к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Остальным фигурантам дела обвинение запрашивало от 8 до 20 лет тюрьмы.