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13:29   10 Июня 2019
Россия

Пенсионеры Подмосковья смогут записаться на бесплатные секции через смартфон

Пенсионеры Подмосковья смогут записаться на бесплатные секции через смартфон

Пенсионеры Подмосковья смогут воспользоваться рядом услуг через приложение «Мобильный центр социальных услуг». Об этом 10 июня сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу губернатора и правительства Московской области. 

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, пенсионеры дистанционно смогут заказать сиделку, получить средства реабилитации или записаться в оздоровительную секцию. Он отметил, что старшее поколение уже умеет пользоваться смартфонами. Так, если случится какая-то сложность, дети или знакомые смогут позаботиться о них дистанционно. 

«Наша социальная служба полностью адаптирована под эту программу, и каждый сотрудник оказывает максимум внимания и заботы», — заявил он. 

Чтобы записаться на бесплатные занятия, в приложении МЦСУ необходимо зайти в раздел «Долголетие в Подмосковье». Далее следует отправить заявку, указав муниципалитет, учреждение и занятие. После этого с пользователем свяжется оператор, чтобы принять заказ и уточнить детали. 

В пресс-службе добавили, что с 10 июня пенсионеры Мособласти смогут бесплатно посещать различные активности в социальных центрах региона. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #подмосковье #общество #пенсионеры

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