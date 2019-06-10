Пенсионеры Подмосковья смогут записаться на бесплатные секции через смартфон

Пенсионеры Подмосковья смогут воспользоваться рядом услуг через приложение «Мобильный центр социальных услуг». Об этом 10 июня сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу губернатора и правительства Московской области.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, пенсионеры дистанционно смогут заказать сиделку, получить средства реабилитации или записаться в оздоровительную секцию. Он отметил, что старшее поколение уже умеет пользоваться смартфонами. Так, если случится какая-то сложность, дети или знакомые смогут позаботиться о них дистанционно.

«Наша социальная служба полностью адаптирована под эту программу, и каждый сотрудник оказывает максимум внимания и заботы», — заявил он.

Чтобы записаться на бесплатные занятия, в приложении МЦСУ необходимо зайти в раздел «Долголетие в Подмосковье». Далее следует отправить заявку, указав муниципалитет, учреждение и занятие. После этого с пользователем свяжется оператор, чтобы принять заказ и уточнить детали.

В пресс-службе добавили, что с 10 июня пенсионеры Мособласти смогут бесплатно посещать различные активности в социальных центрах региона.