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13:28   10 Июня 2019
Россия

Ракету «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» собрали на Байконуре

Ракету «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» собрали на Байконуре

Представитель Роскосмос в понедельник, 10 июня, сообщил, что на казахстанском космодроме Байконур собрали ракету-носитель «Протон-М» с российско-германской орбитальной астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ». Вывоз ракеты-носителя на стартовый комплекс космодрома запланировали на 14 июня, за неделю до старта.

«Вывоз ракеты-носителя на стартовый комплекс площадки 81 запланирован утром 14 июня», — отметили в Роскосмосе.

Специалисты российской госкорпорации по космической деятельности собрали головную часть «Протон-М», которая состоит из разгонного блока ДМ-03 и спутника «Спектр-РГ» под обтекателем, и присоединили к ракете-носителю.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #роскосмос #протон-м #спектр-рг

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