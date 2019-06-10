Ракету «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» собрали на Байконуре
Представитель Роскосмос в понедельник, 10 июня, сообщил, что на казахстанском космодроме Байконур собрали ракету-носитель «Протон-М» с российско-германской орбитальной астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ». Вывоз ракеты-носителя на стартовый комплекс космодрома запланировали на 14 июня, за неделю до старта.
«Вывоз ракеты-носителя на стартовый комплекс площадки 81 запланирован утром 14 июня», — отметили в Роскосмосе.
Специалисты российской госкорпорации по космической деятельности собрали головную часть «Протон-М», которая состоит из разгонного блока ДМ-03 и спутника «Спектр-РГ» под обтекателем, и присоединили к ракете-носителю.
На Байконуре проведена общая сборка ракеты космического назначения «Протон-М», которая 21 июня выведет на орбиту российскую обсерваторию #СпектрРГ — https://t.co/Jjx2pbYmAv Вывоз ракеты на стартовый комплекс площадки 81 запланирован утром 14 июня pic.twitter.com/OowqeumGSJ— РОСКОСМОС (@roscosmos) 10 июня 2019 г.